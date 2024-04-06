Политолог Солонников считает, что Запад думает над планом остановки продвижения России

В итальянских СМИ появилась информация о том, что в НАТО неофициально обсуждается вероятность территориальных уступок со стороны Незалежной в обмен на ускоренное присоединение страны к военному блоку. По словам политолога Дмитрия Солонникова, подобных публикаций в западной прессе становится все больше. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что данные публикации показывают позицию кругов, которые желают перемирия, но не мира.

По мнению эксперта, речь идет о том, чтобы остановить продвижение нашей страны, то есть речь совсем не о предложении Москве полноценной границы с международно признанной линией и не признании новых регионов в составе РФ, а именно о прекращении боевых действий. Это готовится на случай быстрого продвижения нашей армии вперед и взлома обороны украинских войск, чтобы быстрее продвигаться к Харькову, Одессе, Днепропетровску.

Он уточнил, что это как необходимость дать передышку Незалежной и Западу. Тем не менее выход здесь только один – побеждать и переключаться на дипломатические переговоры.