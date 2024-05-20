Вашингтон подталкивает страны G7 к тому, чтобы в ускоренном режиме согласовать выделение Незалежной кредита под залог в виде будущих доходов от замороженных активов РФ до вероятного возвращения в президентское кресло Дональда Трампа. Политолог Дмитрий Солонников оценил давление Штатов на союзников в данном вопросе. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, существует шанс провернуть данную схему и после возвращения Трампа, поскольку он никогда не отказывался от выделения средств Незалежной, только в качестве кредитов. К тому же он не является пророссийским политиком, поэтому стараться каждый раз связывать приход Трампа с каким-то поворотом Вашингтона в сторону Москвы совершенно бессмысленно.

Эксперт подчеркнул, что вся суть в том, что западные страны не могут найти законных оснований для применения российских активов, что как раз пугает союзников.

По его мнению, до сегодняшнего дня не создан механизм, который бы достаточно легитимно обосновал такие действия, никто противостоять этому не станет.