Трамп заявил, что для России настало время завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп публично призвал Россию завершить затяжной конфликт на Украине. Это заявление американский лидер сделал в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что Москве «настало время остановиться». Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме прямо обратился к Владимиру Путину, заявив, что российскому лидеру следует остановить военные действия на Украине. Американский президент подчеркнул, что конфликт необходимо прекратить.

Одновременно Трамп обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Он отметил, что Турция придерживается нейтральной позиции, но лучшим ее вкладом в урегулирование стал бы отказ от покупки российских энергоносителей. По мнению Трампа, прекращение закупок нефти и газа Москвы оказало бы серьезное давление на Кремль.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал больше не называть Россию «бумажным тигром».