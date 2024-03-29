Политолог Старовойтов считает, что в «Плане Зеленского» наблюдаются только одни ультиматумы
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По словам политолога Сергея Старовойтова, мирный план КНР, который похвалил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, совпадает с позицией Москвы и заключается в том, что, договариваясь о формуле мира по Незалежной, нужно учитывать весь современный политический контекст, в то время как план Зеленского состоит из одних ультиматумов. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что предлагаемы украинским лидером варианты выглядят настолько ограничивающими, что фактически их можно назвать запретительными предложениями.
По мнению эксперта, показателем конструктивных переговоров является пошаговое движение на смягчение позиций, поиск компромисса.
Он уточнил, что позиция Киева заключается в одной фразе «мы ни о чем договариваться не будем», позиция Москвы и Пекина в том, что следует исходить из реально существующего политического контекста, мир изменился.