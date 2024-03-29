По словам политолога Сергея Старовойтова, мирный план КНР, который похвалил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, совпадает с позицией Москвы и заключается в том, что, договариваясь о формуле мира по Незалежной, нужно учитывать весь современный политический контекст, в то время как план Зеленского состоит из одних ультиматумов. Об этом сообщает Life.ru.