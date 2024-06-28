Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что террористические акты на территории страны организованы силами одного центра . А главная его цель — ограничение международного сотрудничества. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Станценко назвал этим центром Украину, а также раскрыл методы, которыми она пытается дестабилизировать ситуацию в РФ.

По его словам, для этой страны нет никаких преград, и для ВСУ не существует таких понятий, как жалость и человечность.

«Обстрелы мирного населения начались еще десять лет назад. Сейчас постоянно ВСУ бьют по жилым кварталам Белгорода, Шебекино, Донецка и не только. Вооруженные силы России поражают только военные объекты, мирные граждане могут пострадать только в результате работы украинской ПВО», — пояснил Стаценко корреспонденту «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что уже есть достаточно случаев, когда Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала людей на территории России для уничтожения трансформаторов, забрасывания горючими смесями военкоматов и не только.

«Глава СБУ открыто заявлял об убийствах неугодных им граждан. Они стараются запугать население России. Та же атака пляжа в Севастополе была не случайной. Они целенаправленно били по гражданским. Это четко видно потому, как сработали осколки кассетных боеприпасов, а если бы траекторию ракеты изменили после действий российской ПВО, то поражающих элементов бы не было», — добавил политолог.

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