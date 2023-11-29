Политолог Сурков: украинцы разочаровались в своих колдунах

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в новой статье для «Актуальных комментариев» предрек украинскому государству деградацию и дезорганизацию в следующем году.

Он отметил, что вера в волшебство является частью украинской политической культуры. Политолог назвал «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя учебником по украинскому менталитету: украинцы легко поддаются обаянию нечистой силы и также легко разочаровываются в ее могуществе.

Сурков напомнил об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором тот уповает на некое чудо, сопоставимое с изобретением пороха. При этом сам не знает, что это может быть за чудо.

Но украинцы перестают верить своим колдунам.