Политолог Сурков: украинцы разочаровались в своих колдунах
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Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в новой статье для «Актуальных комментариев» предрек украинскому государству деградацию и дезорганизацию в следующем году.
Он отметил, что вера в волшебство является частью украинской политической культуры. Политолог назвал «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя учебником по украинскому менталитету: украинцы легко поддаются обаянию нечистой силы и также легко разочаровываются в ее могуществе.
Сурков напомнил об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором тот уповает на некое чудо, сопоставимое с изобретением пороха. При этом сам не знает, что это может быть за чудо.
Но украинцы перестают верить своим колдунам.
«И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – заключает Сурков.