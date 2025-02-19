Политолог Суслов перечислил разногласия по Украине, которые сохраняются между Москвой и Вашингтоном

По словам политолога Дмитрия Суслова, между Москвой и Вашингтоном сохраняются некоторые разногласия, которые маловероятно можно преодолеть за одну встречу, прежде всего по безопасности в Европе и по участию европейских государств в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что тем не менее важно, что Штаты и Россия начали прямой диалог друг с другом.

По мнению эксперта, результаты встречи в Эр-Рияде соответствуют ожиданиям. В действительности это первый за последние три года весомый российско-американский разговор, а также впервые за 40 лет в основу диалога положена необходимость учета интересов России по вопросам европейской безопасности.

Ранее Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и США в различных сферах.