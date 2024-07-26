По словам политолога Андрея Суздальцева, Киев не готов к урегулированию украинского конфликта на условиях Москвы, в связи с чем все слова о необходимости мирных переговоров являются политической игрой. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что после прояснения ситуации в США украинский лидер по поводу и без повода начал говорить о готовности к переговорам. При этом в Незалежной сохраняется самозапрет на переговоры с Россией, что противоречит словам Киева о готовности к диалогу, и Москва на днях обратила на это внимание.

По мнению эксперта, условия, на которых Киев готов урегулировать конфликт, на данный момент остаются неясными. На следующей конференции по Украине, куда могут пригласить Россию, Зеленский станет настаивать на собственной «формуле мира», означающий ликвидацию России как государства, капитуляцию.

Он добавил, что условий урегулирования конфликта, предложенные нашим президентом, Зеленского явно не устраивают, поэтому все заявления Киева о готовности к переговорам являются не более чем политическим маневром. Кроме того, вероятный будущий американский лидер Дональд Трамп при участии Виктора Орбана и Китая уже сейчас формирует план разрешения украинского конфликта.