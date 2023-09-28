В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что Вашингтон открывает против Москвы новые фронты, что является следствием провала Незалежной, не справляющейся со своей задачей. Политолог Андрей Суздальцев дал оценку данной статье. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, на данный момент это всего лишь стремление выдать желаемое за действительное, поскольку они больше года стараются открыть вторые фронты. В качестве примера он привел ситуацию с Молдавией.

Эксперт добавил, что Западу так и не удалось втянуть нашу страну в военный конфликт на Южном Кавказе.