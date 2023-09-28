Политолог Суздальцев считает, что попытки открыть новые фронты против России у Запада проваливаются
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В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что Вашингтон открывает против Москвы новые фронты, что является следствием провала Незалежной, не справляющейся со своей задачей. Политолог Андрей Суздальцев дал оценку данной статье. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, на данный момент это всего лишь стремление выдать желаемое за действительное, поскольку они больше года стараются открыть вторые фронты. В качестве примера он привел ситуацию с Молдавией.
Эксперт добавил, что Западу так и не удалось втянуть нашу страну в военный конфликт на Южном Кавказе.