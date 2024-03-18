Политолог Суздальцев считает, что президент РФ разочарован в несостоявшемся обмене Навального*

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина о том, что он был готов обменять Алексея Навального*, показывают открытость главы государства, поскольку он «действительно был готов сделать это». По словам политолога Андрея Суздальцева, президент РФ разочарован тем, что этот обмен не успел состояться. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что смерть самого оппозиционера сломала планы на обмен захваченных граждан РФ на Западе.

По мнению политолога, готовящиеся к обмену люди также ждали этого момента, а теперь им придется этого ждать годами.

Он подчеркнул, что в связи с этим говорить о причастности президента РФ к смерти Навального* - это все равно что рушить собственные планы, потому что задача одна – вызволить оттуда граждан РФ.

*внесен в список террористов и экстремистов.