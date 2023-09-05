Политолог Суздальцев считает, что в окружении Зеленского есть недовольные его решением по Умерову

По словам политолога Андрея Суздальцева, возбуждение уголовного дела в отношении Фонда госимущества Незалежной, главой которого является Рустам Умеров, свидетельствует о внутренней войне в органах власти страны, то есть в верхушке власти имеются недовольные его возможным назначением на пост министра обороны. Об этом сообщает радио Sputnik.