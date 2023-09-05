Политолог Суздальцев считает, что в окружении Зеленского есть недовольные его решением по Умерову
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По словам политолога Андрея Суздальцева, возбуждение уголовного дела в отношении Фонда госимущества Незалежной, главой которого является Рустам Умеров, свидетельствует о внутренней войне в органах власти страны, то есть в верхушке власти имеются недовольные его возможным назначением на пост министра обороны. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Минобороны Украины является своего рода шикарной кормушкой.
По мнению эксперта, все аналогичные структуры в Незалежной – это объекты весьма жесткой внутренней войны за деньги.