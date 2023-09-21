Политолог Суздальцев считает, что Зеленский предложил гигантскую этническую чистку

Президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН, выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий: вывод российской армии с территорий «в пределах Украины 1991 года» и возврат Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. По словам политолога Андрея Суздальцева, украинский лидер в целом предлагает провести этническую чистку. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это подобно тому, что происходило в 40-е годы прошлого века, поэтому при условии, если бы киевский режим побеждал в войне с Россией, то их власти непременно бы занялись карательными операциями.

По мнению эксперта, заявление президента Незалежной в первую очередь было адресовано Западу, что Киев готов вести войну, ему только необходима помощь.