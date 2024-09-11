Политолог Светов дал оценку дебатам Трампа и Харрис

Консервативный американский политический обозреватель Марк Халперин заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проиграл на теледебатах вице-премьеру Камале Харрис, при этом последние теледебаты не стали заметным событием. По словам политолога Юрия Светова, в дебатах Трампа и Харрис никто из кандидатов на пост президента США победу не одержал. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Он добавил, что демократами активно применяются разные виды троллинга для убеждения избирателей, что Камалу Харрис поддерживает большинство. Тем не менее в дебатах никто из них не смог победить, это ничья, поскольку они больше были заняты тем, как зацепить друг друга, а не обсуждением реальных проблем.

По мнению эксперта, в дебатах 23 раза прозвучали слова «Путин» и «Россия», что свидетельствует о том, что это волнует обоих кандидатов, а также выглядит немного смешно, потому что Вашингтон возмущается из-за того, что Москва пытается воздействовать на результаты выборов, а они сами безустанно говорят о России и ее лидере.

Он подчеркнул, что не исключено, что может вырасти скандал, поскольку Камалу Харрис подозревают в использовании наушника во время дебатов, что строго запрещено.

Ранее Трамп заявил, что не собирается проводить новые теледебаты с Харрис.