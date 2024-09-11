Трамп заявил, что не собирается проводить новые теледебаты с Харрис

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, отметил, что не видит смысла в проведении новых теледебатов с демократическим оппонентом Камалой Харрис, так как первая серия публичных обсуждений прошла для него блестяще, сообщили Fox News.

«Я не хочу этого делать, поскольку одержал убедительную победу. Мы выиграли дебаты», — заявил Трамп.

По мнению Трампа, его выступление было «блестящим». Однако политик подчеркнул «несправедливый» характер дискуссии, так как модераторы с телеканала «постоянно его поправляли», но не делали того же в отношении Харрис.

«Я думаю, что телеканал ABC сильно пострадал вчера вечером. Если честно, их следовало бы лишить лицензии за проведение такого мероприятия», — добавил Трамп.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, а Республиканскую — бывший президент Трамп.

Ранее Маск заявил, что в случае победы Харрис полеты американцев на Марс будут невозможны.