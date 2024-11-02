Политолог Светов дал оценку требованию о выводе российских войск с территории Украины

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в случае победы на президентских выборах кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп может потребовать от российского лидера Владимира Путина отвести войска с Украины. Политолог Юрий Светов рассказал, вероятен ли подобный расклад событий. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, Волкер является яростным противником России, сыгравший огромную роль в том, чтобы спецоперация на Украине стала необходимостью. При этом Трамп, независимо от того, кандидат он в президенты или глава государства, не может ничего требовать от России.

Эксперт добавил, что до выборов президента США осталось три дня, и происходящее — «попытка кандидатов надуть щеки», показать величие.

По его мнению, вместо того чтобы что-то требовать, Трамп может предложить Москве обсуждение того, каким образом разрешить ситуацию на взаимоприемлемых условиях.

Ранее сообщалось, что Трамп на месте президента может довести Украину до капитуляции.