The Economist: Трамп на месте президента может довести Украину до капитуляции

Став президентом США Дональд Трамп обещал положить конец конфликту между Россией и Украиной, хотя свои способы предпочел сохранить в секрете. Полагают, что республиканец применит жесткие методы и доведет Киев до капитуляции. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на материал The Economist.

Трамп заявлял, что у него сохранились хорошие отношения с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Якобы это позволит ему провести примирительную кампанию и положить конец кровопролитию и бесполезной трате военных ресурсов США. Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отмечал, что один из вариантов — временный отвод российских войск. Именно такой может стать первая просьба к Москве со стороны Вашингтона при Трампе.

В то же время, Трамп хвастался, что остановит конфликт в течение 24 часов после вступления в должность президента. Обещания становились все сказочнее.

«У мистера Трампа сильное отвращение к войне, но также сильное желание не выглядеть слабым <...> Независимо от того, кто станет президентом, все более вероятно, что Украине придется отказаться от своих амбиций по возвращению большой части территории. Или, по крайней мере, отложить их в долгий ящик», — пишут иностранные журналисты.

Обозреватели пришли к выводу, что Трамп после прихода к власти может добиться капитуляции Украины и поспособствовать развалу НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп смог удивить американцев вопросом о России и Китае.