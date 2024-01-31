Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский так же, как и глава разведки Незалежной Кирилл Буданов, отказался от предложения украинского лидера занять должность главкома ВСУ вместо Валерия Залужного. По словам политолога Юрия Светова, кто займет должность главнокомандующего армией Украины является загадкой, которую станут отгадывать Лондон и Вашингтон. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что ключевой причиной желания Зеленского отстранить Залужного являются политические амбиции главкома украинских войск.

По мнению политолога, западным кураторам придется договариваться, кто займет в итоге вакантное место главкома ВСУ. И только тогда Залужный окончательно будет отстранен от своих нынешних функций, если, конечно, не захочет устроить к тому времени военный переворот.

Он добавил, что судьбы Зеленского, Буданова и Залужного предрешены: их либо убьют, либо отправят под суд.