Президент Сербии Александр Вучич обосновал свою встречу в Белграде с женой президента Украины Еленой Зеленской и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, объяснив тем, что Белград считает нормальным стремление к сотрудничеству с Киевом, потому что Украина никогда ничего плохого Сербии не делала и не признала Косово. Политолог Юрий Светов пояснил, почему Белград решил налаживать отношения с Киевом, если считался союзником Москвы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Сербию нельзя считать союзником России, поскольку она всегда станет преследовать свои интересы. На сегодняшний день единственным союзником России с рядом оговорок является Белоруссия.

Политолог уточнил, что Белграду важно поддерживать хорошие отношения с Киевом, так как он не признает Косово. Скоро предстоит голосование в ООН по приему Косово, и Вучичу дорог каждый голос, а Незалежная не может поддержать Косово, потому что этим она согласится с тем, что Крым имел право поступить точно так же.

По его мнению, сербский лидер старается объяснить всем, что Украина — такая же славянская страна, которая ничего плохого Сербии не делала, у них славянское братство. Однако возникает вопрос: что хорошего сделал Киев Белграду. Если Москва делает для него много, то это воспринимается как должное, а Незалежную надо попросить. Поэтому пока Россия не победит и не начнет после этого вести себя жестко, к нам будут так относиться. Сербия будет союзником России только пока ей это выгодно.