Североатлантический альянс предпринимает регулярные попытки уличить Москву в каких-то враждебных действиях по отношению к странам — участницам альянса. Так, они заявили, что Россия якобы готовится к саботажу, кампаниям по дезинформации, киберугрозам и насилию в сторону Чехии, Великобритании и ФРГ. Политолог Юрий Светов рассказал, имеются ли основания у стран НАТО обвинять в таком Россию и последует ли ответ с нашей стороны. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, НАТО использует подобные заявления для того, чтобы убедить общество в правильности своих политических действий и выставить нашу страну врагом, угрожающим безопасности государств Запада.

Эксперт отметил, что на данный момент Чехия готова применять отечественное оружие, которое Россия поставляла для их защиты, против нас самих. В свою очередь спецслужбы Великобритании помогают спецслужбам Незалежной готовить теракты на территории России. Таким образом, все подобные выдвигают страны, у которых очевидно считывается негативное отношение в адрес Москвы.

По его мнению, не исключена ответная словесная война, на которую уже мало кто обращает внимание.