Украинский лидер Владимир Зеленский вчера заявил об отставке министра обороны страны Алексея Резникова. По словам политолога Юрия Светова, Резников был политическим назначенцем Вашингтона и имел тесные связи с американским Минобороны. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что Резников находился полностью под управлением своих заокеанских кураторов.

По мнению эксперта, после начала громких скандалов по поводу распила западных средств киевским режимом, выделяемых на оборону, Резников оказался под горячей рукой.

Он отметил, что его отставка связана с тем, что Вашингтон хочет видеть на его должности другого человека, поскольку они устали от его коррупционной деятельности.