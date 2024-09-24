Американский лидер Джо Байден после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в американской столице маловероятно объявит о снятии ограничений на использование ВСУ дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России. Политолог Юрий Светов рассказал, какие темы станут обсуждать Байден и Зеленский на встрече и о чем они могут договориться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, украинский лидер летит в США с планом из четырех пунктов. Тем не менее это выглядит странно, поскольку президент суверенной страны использует для перелета американский самолет.

Эксперт отметил, что в ходе встречи Джо Байден и Владимир Зеленский станут обсуждать украинский план. Также он постарается убедить своего американского коллегу, что победить в украинском конфликте Незалежная сможет только при участии США. Помимо этого, «просроченный» президент Незалежной продолжит выпрашивать финансовую помощь у Вашингтона.

По его мнению, американский лидер может пойти на уступки Зеленскому и предоставить ему спутниковые данные и дальнобойное оружие.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует личную встречу с Байденом для разрешения ударов вглубь России.