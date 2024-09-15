Bild: Владимир Зеленский планирует личную встречу с Байденом для разрешения ударов вглубь России

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует визит в Вашингтон с целью личной встречи с президентом Штатов Джо Байденом для разрешения нанесения ударов вглубь нашей страны дальнобойным оружием. Об этом сообщил Bild.

Уточняется, что визит планируется в ближайшие недели. Свою стратегию «просроченный» президент Незалежной представит не только действующему президенту Штатов, а также и кандидатам в лидеры страны Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что он передал Блинкену план использования ракет для атак на Россию.