Политолог Светов назвал темы разговора Байдена и Зеленского на ближайшей встрече

Американский лидер Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Белом доме во вторник. Политолог Юрий Светов рассказал, о чем у них могут быть беседы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, прежде всего будет вестись обсуждение дальнейшей помощи Киеву, а также президент США скажет о солидарности.

Эксперт добавил, что, скорее сего, финансовая и военная помощь Незалежной вновь будет оказана, и Зеленский понимает, что получит желаемое от Вашингтона.