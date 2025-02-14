Политолог Светов назвал уступки, на которые не пойдет Москва в переговорах с Вашингтоном

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным об украинском конфликте, а также заверил, что у Вашингтона имеется конкретный план завершения боев. Политолог Юрий Светов рассказал, на какие компромиссы не пойдет Россия в переговорах с США. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Москва не остановится на условиях перемирия, предлагаемых по корейскому варианту, никогда не даст согласия на ввод так называемых миротворческих войск, поскольку сегодня они миротворцы, а завтра воюющая часть.

Эксперт пояснил, что стратегия у Трампа такая – то, что наше мы заберем, то, что ваше, мы об этом еще поторгуемся. Так, разговоры о редкоземельных металлах начались еще два года назад, и начались при Байдене, а Трамп продолжает эту линию.

Ранее сообщалось, что США согласились отдать России территории Украины, но есть нюанс.