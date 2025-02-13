США согласились отдать России территории Украины, но есть нюанс

В рамках мирного урегулирования конфликта на Украине может быть принято решение о передаче некоторых территорий под контроль России. Однако Соединенные Штаты не обязаны признавать эти территории в качестве российских. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Он также отметил, что для установления мира необходимо, чтобы обе стороны проявили готовность к компромиссу.

Таким образом, слова Келлога диаметрально расходятся с позицией Пентагона. Перед этим министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет заявил, что он полагает, что для начала переговоров по украинскому вопросу не нужно никаких уступок со стороны России.

Также появилась информация о том, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, сообщил о планах провести переговоры между представителями России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14 февраля.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в состав «Большой семерки» (G7).