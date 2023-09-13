Политолог Светов объяснил, почему Запад испугался встречи Путина и Ким Чен Ына

По словам политолога Юрия Светова, встреча лидеров РФ и КНДР является мощным отрезвляющим толчком для всего Запада: при условии объединения Москвы и Пхеньяна в стратегическом и военном плане противостояние станет крайне тяжелым. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что ведущие политологи дают положительную оценку встрече российского и северокорейского лидеров. Так, приглашение Ким Чен Ына на космодром является определенным жестом доверия.

По мнению эксперта, Запад напрягает то, что Россия и Северная Корея могут начать совместные запуски ракет.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР в военном и политическом сегменте даст возможность создать на восточных границах нашей страны надежного партнера Москвы, который также выступает против Вашингтона.