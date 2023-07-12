Политолог Светов объяснил причины злости Запада на заявление Зеленского о вступлении в НАТО

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об «абсурдности» решения военного блока по Киеву разозлило делегацию Вашингтона в Литве. Политолог Юрий Светов рассказал, что могло так разозлить политиков. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что в СМИ в некотором смысле информация была искажена, поскольку Зеленскому известно, что Украину во время СВО не примут в НАТО.

По мнению эксперта, президент Незалежной раздосадован тем, что ему не сказали о сроках принятия в альянс.

Светов пояснил, что большинство аналитиков понимает, что от Украины после окончания спецоперации не останется ничего, поэтому сроки не обозначают.