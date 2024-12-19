Политолог Светов определил причину шуток президента РФ во время прямой линии

В Гостином Дворе в столице прошла итоговая прямая линия главы государства Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией. Она длилась 4,5 часа, глава государства ответил на 76 вопросов. Не обошлось без традиционных шуток президента и его воспоминаний из детства. Политолог Юрий Светов определил причину шутливого манера президента. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, это связано с тем, что скоро президент отметит свой 25-летний приход на главный пост страны.

Эксперт отметил, что при этом в путине ощущалась определенная раскованность, такое внутреннее достоинство. Было понимание, что его слушают, к нему прислушиваются.

По его мнению, мероприятие действительно напоминало большую беседу с членами семьи, так как президент заявил, что относится к России, как к своей семье.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал анекдот про мальчика, ложку и «слово из трех букв».