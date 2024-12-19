Путин рассказал анекдот про мальчика, ложку и «слово из трех букв»

Президент Владимир Путин во время трансляции проходящей в Москве в Гостином дворе итоговой прямой линии с россиянами в качестве минутки юмора рассказал всем присутствующим журналистам анекдот про кроссворд и «слово из трех букв».

«За столом сидит семья, и маленький мальчик говорит: „Кроссворд разгадываю: назовите слово из трех букв“. Мама ему „бум“ ложкой по лбу. Мальчик говорит: „За что? Это же — дом!“. Муж тоже жене „бум“ и говорит: „О доме надо думать!“», — пошутил президент.

Напомним, президент России Владимир Путин продолжает давать ответы на вопросы в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. С момента начала беседы в 12:00 19 декабря глава российского государства уже успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостиного двора в Москве и простых россиян. Речь идет обо всем: об экономике, мигрантах, работе спецслужб, международной повестке и, конечно же, основной темой является обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Прямая линия с россиянами, совмещенная в этом году с большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, идет уже три с половиной часа.

Ранее сообщалось, что задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами