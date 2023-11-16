Политолог Светов определил причины согласования бюджета США согласовали без поддержки Киева

В американском Сенате согласован бюджет без поддержки Киева и Тель-Авива. Политолог Юрий Светов пояснил, о чем свидетельствует такое решение и останется ли Киев без помощи США. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, у Вашингтона поджимали сроки принятия плана бюджета, именно поэтому в не отсутствует пункт поддержки Киева и Тель-Авива.

Эксперт добавил, что если бы американцы не приняли бюджет завтра, то в стране пришлось бы вводить шатдаун, вследствие чего прекратилось бы финансирование многих направлений, в том числе пенсионное обеспечение.

По его мнению, Вашингтон не оставит без поддержки ни Израиль, ни Украину. В последнем случае победа Москвы в Незалежной является серьезным ударом по репутации американского лидера, поэтому объем помощи может сократиться, но не прекратиться.