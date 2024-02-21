Политолог Светов оценил вероятность шатдауна американского правительства в марте

Республиканцы в Конгрессе США готовятся к шатдауну правительства в марте. Политолог Юрий Светов рассказал, действительно ли такое может случиться и какое влияние оно окажет на нашу страну. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, причина шатдауна всегда одинаковая, которая заключается в том, что партийные фракции не могут договориться между собой о параметрах бюджета. А сегодня у них остро стоит вопрос о голосовании по законопроекту о финансировании Незалежной и Израиля.

Эксперт добавил, что действующий американский лидер и его приближенные обвиняют республиканцев, что они во имя собственных партийных целей жертвуют нуждами государства. У других аналогичные вопросы к демократам. Причем данное явление стало уже обыденным.

По его мнению, шатдаун расценивается не сточки зрения хорошо это или плохо, а с точки зрения выгоды кандидатам и партии. Тем не менее даже если он произойдет, на нашу страну это не окажет никакого влияния.