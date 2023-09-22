Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила в атомной бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки Россию. По словам политолога Юрия Светова, она бросила очередную тень на нашу страну, находясь под властью своего «хозяина» — Вашингтона. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что европейцы около полутора лет говорят о применении Россией ядерного оружия, поэтому с целью запугивания жителей им проще обвинить Москву в атомной бомбардировке, чем Вашингтон.

По мнению эксперта, в настоящее время идет процесс переформатирования памяти о событиях Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что при этом важно помнить, что решается все на полях сражений, и после победы России будут говорить по-другому.