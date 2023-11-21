Политолог Светов перечислил причины закрытия Финляндией границы с Россией
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По словам политолога Юрия Светова, Хельсинки решением закрыть КПП на границе с Россией планируют заблокировать нашу страну. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что НАТО давно хочет сделать Балтийское море своей территорией и ограничить доступ России к нему через прибалтийские государства, Швецию, Польшу и другие страны.
По мнению эксперта, нельзя исключать, что финские власти начнут процесс национализации имущества граждан РФ под предлогом неуплаты налогов.