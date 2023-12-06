Американский лидер Джо Байден выразил недовольство в связи с неспособностью Конгресса согласовать пакет помощи Незалежной. Политолог Юрий Светов рассказал, что означают громкие слова президента США и найдут ли американские власти метод продолжать финансирование украинского конфликта. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что слова Байдена направлены в адрес американских конгрессменов и республиканцев из палаты представителей для того, чтобы оказать влияние на решение об оказании помощи Киеву.

По мнению эксперта, дальше украинский конфликт может идти по двум сценариям: либо разделение страны по корейскому варианту, либо по кипрскому. В первом случае будут существовать две страны, а во втором — одна сотрудничает с Североатлантическим альянсом, а другая существует при поддержке Турции.