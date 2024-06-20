Принимая с визитом российского лидера Владимира Путина, Вьетнам проигнорировал критику со стороны Вашингтона. Политолог Юрий Светов рассказал, о чем договорились российский и вьетнамский президенты и какая реакция на это последует от Штатов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, лидеры обоих государств уже договорились о стратегическом партнерстве во всех сферах, включая сферу обороны. Кроме того, Москва станет оказывать содействие Ханою в развитии атомной промышленности.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон на подобные договоренности отреагировал весьма болезненно, тем не менее степень бесстыдства США в данной ситуации запредельная. Так, американцы вели войну в этой стране на протяжении нескольких лет, бомбив страну, поливая ее отравляющими химическими веществами, от которых жители Вьетнама до сих пор болеют, но они делают заявление, что Вьетнам не должен принимать Владимира Путина, считая это поддержкой российской агрессии России.

По его мнению, СССР при этом показывал помощь Вьетнаму в защите от агрессии США, в связи с чем страны поддерживают дружеские отношения.