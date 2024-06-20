Политолог Светов пояснил, о чем договорились Владимир Путин и Ким Чен Ын на встрече в Корее
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Лидеры Северной Кореи и России Ким Чен Ын и Владимир Путин провели встречу в Пхеньяне. В ходе визита российского лидера в страну сторонами был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения. Политолог Юрий Светов рассказал, что еще обсуждали лидеры государств на встрече. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, на встрече обсуждался весь спектр отношений между Москвой и Пхеньяном, поскольку обе страны в настоящее время испытывают давление коллективного Запада, поэтому обсуждалось противостояние данному давлению и взаимодействия Кореи и России.
Эксперт добавил, что также речь шла о промышленном, экономическом и оборонном сотрудничестве, поднимались вопросы улучшения межграничного сообщения, затрагивались вопросы разработки в области здравоохранения, не обошли стороной и вопрос сельского хозяйства.
По его мнению, одним из ключевых моментов встречи было подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающего оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения, из которого каждая сторона извлечет выгоду. Так, благодаря этому соглашению КНДР станет передавать России какие-то виды боеприпасов. Тем не менее против Северной Кореи введены санкции ООН, что с юридической точки зрения осложняет наши партнерские соглашения.