Политолог Светов пояснил, о чем договорились Владимир Путин и Ким Чен Ын на встрече в Корее

Лидеры Северной Кореи и России Ким Чен Ын и Владимир Путин провели встречу в Пхеньяне. В ходе визита российского лидера в страну сторонами был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения. Политолог Юрий Светов рассказал, что еще обсуждали лидеры государств на встрече. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, на встрече обсуждался весь спектр отношений между Москвой и Пхеньяном, поскольку обе страны в настоящее время испытывают давление коллективного Запада, поэтому обсуждалось противостояние данному давлению и взаимодействия Кореи и России.

Эксперт добавил, что также речь шла о промышленном, экономическом и оборонном сотрудничестве, поднимались вопросы улучшения межграничного сообщения, затрагивались вопросы разработки в области здравоохранения, не обошли стороной и вопрос сельского хозяйства.

По его мнению, одним из ключевых моментов встречи было подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающего оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения, из которого каждая сторона извлечет выгоду. Так, благодаря этому соглашению КНДР станет передавать России какие-то виды боеприпасов. Тем не менее против Северной Кореи введены санкции ООН, что с юридической точки зрения осложняет наши партнерские соглашения.