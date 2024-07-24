Политолог Светов пояснил, обойдет ли Харрис Трампа в президентской гонке

Проведенный опрос показал, что большинство американцев поддерживают в качестве кандидата в президенты США Камалу Харрис. Политолог Юрий Светов рассказал, может ли экс-президент США уступить Харрис в предвыборной гонке. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, доверять итогам таких опросов не следует, поскольку трудно оценить подлинность их данных. Так, существует значительное число СМИ и прочих структур, которые выступают на стороне Демократической партии, поэтому на данный момент они начинают раскручивать Харрис в усиленной форме.

Эксперт добавил, что подобные опросы станут проходить еще не один раз, итоги будут доказывать, что Харрис обходит своего конкурента, однако это только элемент предвыборной борьбы, а конкуренция между кандидатами все равно сохранится серьезной. К тому же республиканцы не станут расслабляться, поскольку они были готовы к замене Байдена, поэтому сейчас будут «мочить» Харрис, доказывая ее некомпетентность, ее неспособность к управлению Штатами.

По его мнению, предсказать итоги предвыборный гонки пока довольно непросто.

Напомним, что в понедельник действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, однако останется на посту президента вплоть до окончания своего срока.