По словам политолога Юрия Светова, представители западного политического истеблишмента не подписывали бы с украинским лидером Владимиром Зеленским ни один договор, если был бы хотя бы один риск сменить его в ближайшем будущем. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что разговоры о замене Зеленского ведутся с конца прошлого года.

По мнению эксперта, при этом легитимный статус президента Незалежной истекает уже в мае, в связи с чем Запад планирует в быстром темпе завершить любые бюрократические процессы.

Он добавил, что при этом опыт показывает, что смена власти в этой стране каждый раз вносит свои коррективы, поэтому Запад и не допустит в ближайшее время резкой смены власти, несмотря на то что это может произойти по одному щелчку Вашингтона.