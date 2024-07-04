В середине прошлого месяца Россия предложила очередной план урегулирования украинского конфликта. Политолог Юрий Светов рассказал, согласится ли Киев на предложенный вариант и сможет ли он изменить ситуацию на поле боя. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, предложенный российским лидером мирный план урегулирования даст возможность буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры.

Эксперт добавил, что условия данного плана требовали признания Севастополя и Крыма частью нашей страны, полной демилитаризации Незалежной, продолжения денацификации Украины и перехода к нейтральному курсу. Тем не менее сегодня говорить о мирных переговорах бессмысленно.

По его мнению, несмотря на все заявления западных партнеров, Киев не отказывается от мирных переговоров. При этом они должны проходить на наших условиях, поскольку именно российская сторона – побеждающая.