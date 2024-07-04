Политолог Светов пояснил, поможет ли план России по урегулированию прекратить украинский конфликт
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В середине прошлого месяца Россия предложила очередной план урегулирования украинского конфликта. Политолог Юрий Светов рассказал, согласится ли Киев на предложенный вариант и сможет ли он изменить ситуацию на поле боя. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, предложенный российским лидером мирный план урегулирования даст возможность буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры.
Эксперт добавил, что условия данного плана требовали признания Севастополя и Крыма частью нашей страны, полной демилитаризации Незалежной, продолжения денацификации Украины и перехода к нейтральному курсу. Тем не менее сегодня говорить о мирных переговорах бессмысленно.
По его мнению, несмотря на все заявления западных партнеров, Киев не отказывается от мирных переговоров. При этом они должны проходить на наших условиях, поскольку именно российская сторона – побеждающая.