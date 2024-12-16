Политолог Светов пояснил, зачем Асад вывез в Россию 250 млн долларов

Центральный банк Сирии в 2018–2019 годах при президенте республики Башаре Асаде якобы отправил в Москву несколько самолетов с 250 миллионами долларов наличными. Политолог Юрий Светов рассказал, насколько данная история правдива и куда мог потратить Башар Асад указанные деньги. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, на сегодняшний день авторитетные источники не могут подтвердить, что Башар Асад на самом деле вывозил в нашу страну миллионы долларов самолетами. Данный слух мог запустить Запад, чтобы еще сильнее омрачить репутацию экс-президента Сирии, поскольку это стандартная история со свергнутыми главами государств.

Эксперт добавил, что бывшего украинского лидера Виктора Януковича также обвиняли в роскошной жизни, однако и это оказалось вымыслом. Таким образом, в случае бывшего сирийского лидера информация о самолетах с миллионами долларов направлена не только против Асада, а прежде всего против России.

По его мнению, необходимы весомые доказательства виновности Башара Асада, однако власти РФ весьма аккуратно относятся к подобным вопросам.

Ранее эксперт Резяпов назвал пути трат Асадом две тонны долларов и евро в дальнейшем.