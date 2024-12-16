По словам главы общественного движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, бывший сирийский лидер Башар Асад должен пожертвовать «две тонны долларов и евро» на нужды спецоперации. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что лидеры государств Ближнего Востока редко покидают свои посты и страны ни с чем.

По мнению эксперта, информация о вывезенных Асадом драгоценностях и деньгах была опубликована в издании Financial Times, однако западным СМИ маловероятно можно верить на 100%.

Он отметил, что, если Москва в свое время пришла на помощь сирийскому народу, то самое время Асаду ответить взаимностью.

Ранее также сенатор Карасин призвал осторожно отнестись к сообщениям FT об отправке Асадом валюты в РФ.