Политолог Светов прокомментировал заявление Кишинева про выборы российского президента

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу призвал Россию воздержаться от открытия избирательных участков в Приднестровье. По словам политолога Юрия Светова, Приднестровье давно подвергается давлению со стороны Молдавии и Евросоюза. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Молдавия уже получила «приглашение» в Евросоюз, поэтому теперь выполняет «команды» Брюсселя.

По мнению эксперта, Москве трудно оказывать влияние на ситуацию в этом регионе, поскольку отсутствует прямое транспортное сообщение с Приднестровьем.