Политолог Светов рассказал, что ждет Армению после «возвращения» жителей Карабаха

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах. Политолог Юрий Светов рассказал, какая судьба ждет жителей после установления власти Азербайджана. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, все зависит от статуса Нагорного Карабаха в составе Республики Азербайджан.

Политолог добавил, что власти Азербайджана выстроят в Нагорном Карабахе новую систему власти и управления.

По его мнению, для возможны как интеграция армян Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, так и возвращение населения в Армению.

Светов отметил, что маловероятно, что оставившему без поддержки республику Пашиняну нужны переселенцы из Карабаха, поэтому они могут стать опасной силой в Армении. Тем не менее власти Азербайджана не заинтересованы в конфликтах.