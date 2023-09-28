Политолог Светов рассказал, что ждет Армению после «возвращения» жителей Карабаха
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Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах. Политолог Юрий Светов рассказал, какая судьба ждет жителей после установления власти Азербайджана. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, все зависит от статуса Нагорного Карабаха в составе Республики Азербайджан.
Политолог добавил, что власти Азербайджана выстроят в Нагорном Карабахе новую систему власти и управления.
По его мнению, для возможны как интеграция армян Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, так и возвращение населения в Армению.
Светов отметил, что маловероятно, что оставившему без поддержки республику Пашиняну нужны переселенцы из Карабаха, поэтому они могут стать опасной силой в Армении. Тем не менее власти Азербайджана не заинтересованы в конфликтах.