Политолог Светов рассказал, есть ли шанс у польской армии пойти на смену ВСУ

По мнению бывшего разведчика США Скотта Риттера, армия Польши может занять место украинской, если последняя потерпит разгром. Политолог Юрий Светов рассказал, каковы шансы у подобного развития событий. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Варшава понимает, что вступление в украинский конфликт может иметь серьезные последствия. Как известно, Польша уже превратилась в хаб американского оружия в Европе.

Эксперт пояснил, что наиболее вероятно вступление в конфликт Польши в качестве самостоятельного государства или же как члена Североатлантического альянса. Тем не менее маловероятно, что в НАТО пожелают сильно рисковать и давать Варшаве право участия в боевых действиях как члену объединения. К тому же такое решение скорее примет Вашингтон, чем само правительство Польши.

Светов подчеркнул, что очень сомнительно вступление поляков в конфликт, поскольку они также помнят, что в прежних противостояниях с Россией они терпели проигрыши.