С начала этого месяца Венгрия на полгода стала председателем Совета Европейского союза и теперь сможет формировать повестку на континенте. Будапешт поддерживает мирный план по украинскому конфликту, в связи с чем достижение мира в Незалежной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл ключевым приоритетом Совета. Политолог Юрий Светов рассказал, станет ли Венгрия препятствовать помощи Киеву и может ли быть выгодным это назначение для Москвы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, каждая страна, являющаяся членом Евросоюза, поочередно каждые полгода берет на себя председательство в Совете Евросоюза. На данном посту она координирует деятельность, открывает заседания, однако оказать влияние на принятие каких-либо решений не может. Так, Будапешт уже заявил, что не согласен начинать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, тем не менее блокировать данный процесс он не станет.

Эксперт добавил, что Венгрия отличается от прочих государств тем, что у нее есть представление о своих интересах, за которые она готова торговаться. Однако при условии получения преференций соглашается с общими решениями. Так, Будапешт поддерживает санкции против Москвы, лишь добивается исключения болезненных для нее вопросов.

По его мнению, в теме с Россией Венгрия ведет себя так же, как и прочие западные страны. В связи с этим Москве назначение нового председателя ничего не дает.