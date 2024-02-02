В прессе все чаще мелькает информация о планах по смене действующей власти в Незалежной. Политолог Юрий Светов рассказал, реально ли Вашингтон может оказать влияние на уход действующего украинского лидера и кто его заменит. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, главком ВСУ Залужный находится в постоянном контакте с американским главой Минобороны Ллойдом Остином, в связи с этим ему не нужны скрытые переговоры для решения глобальные вопросы.

Эксперт добавил, что нельзя исключать планов Вашингтона по поводу отставки Зеленского, поскольку тот стал для них неудобным. Прежде всего в том, что как лидер Незалежной он не дает той отдачи, на которую рассчитывали США.

По его мнению, убрать с поста президента Украины Зеленского могут до начала нового планируемого летнего контрнаступления.