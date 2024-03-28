По словам политолога Юрия Светова, понадобилось два года для того, чтобы в ООН признали факты ужасных пыток со стороны украинских военнослужащих в отношении российских пленных. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что Москва предоставила неопровержимые доказательства чудовищных зверств, совершенных украинцами в отношении наших военных. При этом в ООН используются обтекаемые формулировки, что свидетельствует о том, что в организации хоть и признали весь ужас, однако никакой реакции от них не следует ожидать.

По мнению эксперта, Запад станет ориентироваться на позицию Киева, пренебрегая фактами Москвы, то есть реакции стоит ожидать подобной теракту в «Крокус Сити Холле»: опечалены, но действия отсутствуют.

Напомним, что отечественные военнопленные подвергались пыткам и сексуализированному насилию со стороны Незалежной в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года.