Украина может потерять 50 млрд евро на фоне усиления ультраправых в Европе. Политолог Юрий Светов рассказал, возможно ли полное прекращение поддержки Киева Западом. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Белый дом весьма заинтересован в продолжении военного конфликта на Украине, поскольку за счет этого зарабатывает триллионы долларов. Из-за этого США станут давить и на Европу, чтобы поддержка Киева со стороны Евросоюза продолжалась.

Эксперт добавил, что в связи с этим усиление какого-либо влияния в Европе не играет роли.

По его мнению, даже при смене власти в США маловероятно что-то изменится., поскольку Вашингтон на украинском конфликте делает деньги.