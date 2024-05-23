Политолог Светов рассказал, снимет ли Вашингтон запрет на атаку территории России американскими ракетами

В американском Конгрессе представили карту территорий России, по которым украинская армия может ударить американскими ракетами. Политолог Юрий Светов рассказал, могут ли предшествовать подобные заявления реальным ударам украинских военных по российским городам. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Штаты никогда не ограничивали право Незалежной наносить удары по территории нашей страны. Напротив, они говорили, что цель для поражения Киев может определять сам. Вашингтон выступает только против применения в этом случае американского вооружения.

Эксперт добавил, что такие определенные ограничения связаны с тем, что Штаты боятся ответного удара с нашей стороны. Тем не менее колебания в данную сторону уже прослеживаются в связи с очевидностью поражения украинских войск.

По его мнению, ВСУ уже сегодня нередко атакует территории нашей страны дронами, поэтому им хочется подключить и ракеты. Отсюда идет давление на американского лидера Джо Байдена, не соглашающегося с требованием поставить такие ракеты, на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он выделил ракеты Taurus.

Политолог подчеркнул, что такие выпады со стороны Киева и Вашингтона станут продолжаться до тех пор, пока Москва не предпримет ответные меры.