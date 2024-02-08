Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что французские депутаты не дали ответа на обращение Госдумы по поводу законности набора наемников украинским посольством во Франции. По словам политолога Юрия Светова, молчание французских депутатов связано с нежеланием признавать этот факт. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что, таким образом, Парижу просто нет дела до наемников, являющихся гражданами Франции.

По мнению эксперта, такая же ситуация будет и с ответом американского конгресса на обращение Госдумы в отношении сбитого Ил-76, поскольку опять же им нечего сказать.